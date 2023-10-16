مدير تعليم نجع حمادي يفاجئ الحلفاية بحري الزراعية

فاجأ أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الاثنين، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، و حازم زيدان مدير التعليم الفني، مدرسة الحلفاية بحري الزراعية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، ومستوى الانضباط العام داخل المدرسة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

تفقد المدير العام، ومرافقوه، عدداً من الفصول الدراسية بالمدرسة، واطمئن علي سير الدراسة، وتبادل الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم الفني واهتمام الدولة به، كما تفقد عدد من الورش وعنابر الإنتاج الحيواني، ومبني الصناعات الغذائية، وأكد علي ضرورة توافر عوامل الأمن والسلامة بالمدرسة، واطلع علي السجلات المدرسية وسجلات المعلمين والمعلمات بالمدرسة.

و أشاد الدردير، بجهود إدارة المدرسة المعلمين والعاملين، لتفانيهم في أداء واجباتهم الوظيفية مع الطلاب داخل وخارج الفصول.

وشدد مدير عام الإدارة، على إدارة المدرسة، بضرورة الحفاظ علي نظافة المدرسة باستمرار، والسعي الدائم نحو تحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء لضمان حسن سير العملية التعليمية.