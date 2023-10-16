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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل عقد المؤتمر السادس لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

المؤتمر السادس لرؤساء
المؤتمر السادس لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة

 

نظم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بالمستوى التدريبى للعنصر البشرى، المؤتمر السادس لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة..على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من (8- 10 أكتوبر 2023) ، تحت شعار (مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر فى ظل النزاعات المسلحة بدول الجوار).

واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها تطور النزاعات المسلحة بدول الجوار وتداعياتها السلبية على الوضع الداخلى، وسُبل تعزيز آليات المكافحة لمواجهة تلك الظاهرة، وكذا تفعيل إستخدام التقنيات الحديثة فى مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود بدول الجوار ، الدور الإعلامى فى نشر الوعى بمخاطر إنتشار الأسلحة.

وقد جاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر "أمنية–تشريعية–مجتمعية" ودور كلٍ منها لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تناول المشاركون العديد من الموضوعات للوصول إلى سُبل مكافحة ذلك النشاط..وقد إنتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها:-

* مواصلة تضافر جهود أجهزة الدول المعنية بالمكافحة داخلياً من خلال تكثيف الإجتماعات الدورية للخلايا الأمنية لدعم جهود المكافحة وخارجياً من خلال تعزيز سُبل التعاون الدولى بين الأجهزة ذات الصلة بدول الجوار للحد من عمليات جلب وتهريب الأسلحة عبر الحدود .

 *  مواصلة التنسيق الفعال مع كافة الجهات بالدولة لتوحيد الجهود والرؤى لمراجعة المستجدات لطرق ومسارات التهريب.

  *نشر الوعى بمخاطر حيازة وإستخدام الأسلحة سواء البيضاء أو النارية وتأثيرها السلبى على إستقرار المجتمع.

  *رفع المستوى التدريبى للعاملين فى مجال المكافحة من خلال دورات تدريبية متخصصة .

 

 

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