وزير الشباب: "الجينوم الرياضي" يستهدف النهوض بمستوى الرياضيين المصريين

انطلق المؤتمر الصحفي لانطلاق مشروع " الجينوم الرياضي" بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ومستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدفاع " مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ".

بدأ المؤتمر بفيلم وثائقي تضمن بداية المشروع والفكرة منذ انطلاقها سنة ٢٠٢٠ بتوجيهات ودعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ألقى اللواء طبيب خالد عامر المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدي كلمة نقل فيها تحيات السيد وزير الدفاع للحضور

وعبر عن سعادته عن الإعلان اليوم عن توقيع البروتوكول والذي يقوم بدعمه السيد رئيس الجمهورية.

وأوضح انه قد بدأنا فى هذا المشروع الكبير منذ مارس ٢٠٢١ بالتعاون مع العديد من الجهات والتي انضمت لها اليوم وزارة الشباب والرياضة.

وعبر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن امتنانه بمشاركة وزارة الشباب والرياضة وانضمامها الى مشروع الجينوم المصري، مضيفا انه عندما تم ظهور المشروع الى النور كان هناك العديد من الأهداف كان أهمها هو إنشاء وانطلاق مشروع الجينوم المصري.

وأوضح ان المشروع سوف يعود على الدولة والشباب بالنفع وقد انتهينا بالفعل من تشييد مركز قومي للجينوم المصري وبدأنا بالفعل عمل أكثر من ٤٥٠ عينة لبداية تحليلها والعمل عليها

واختتم حديثه انه فى الوقت الحالى ما يدعو للفخر هو التعاون الكبير والمثمر بين جميع الجهات للخروج بأفضل النتائج للدولة والمجتمع المصري لمشروع الجينوم المصري.

وبكلمته ذكر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ان هذا المشروع الكبير والعملاق هو مشروع وطنى وقومى من الطراز الأول والتي تبناها رئيس الجمهورية والذي وجه بضمان تنفيذ الأهداف من المشروع والانتهاء من تنفيذها فى الأوقات المحددة .

وحرص مستشار رئيس الجمهورية على توجيه الشكر للدكتور اشرف صبحي على حرصه لانضمام وزارة الشباب والرياضة الى المشروع لإعداد وتطوير ابطال مصر من الرياضيين .

توجه وزير الشباب والرياضة فى بداية كلمته بالتهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح ان وزارة الشباب والرياضة تنتهج المنهج العلمي دائما فى كل مشروعاتها ، لذا حرصنا على الانضمام للمشروع القومي الجينوم المصري ويتم تطبيقه على أبطالنا الرياضيين .

وأوضح وزير الرياضة أننا لدينا العديد من المشروعات الرياضية القومية والتى يتم فيها انتقاء اللاعبين والعناصر المميزة لتمثل المنتخبات المصرية فى مختلف الالعاب مستشهدا وزير الرياضة ان مصر تمتلك العديد من اللاعبين المميزين يمتلكون جينات هائلة ولدينا الكثير من اللاعبين على سبيل المثال هنا جوده لاعبه وبطله المنتخب المصري لتنس الطاولة وايضا لاعبتنا سارة سمير بطلة رفع الأثقال والبطلة الذهبية .

وأكد وزير الرياضة ان الهدف من توقيع البروتوكول مع وزارة الدفاع ممثل فى مركز البحوث الطبية والطب التجديدي هو النهوض بمستوي مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأولمبية والرياضية بشكل عام عن طريق تحسين مستوى الفرد وتعزيز صحة الرياضي من خلال وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه إتباعها تبعا المسح الجيني له ومتابعته تغذويا وسيكون هذا المشروع عامل كبير لنقل الرياضيين مستوى الاحترافية بفرص أكبر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى ان هذا التعاون سيتم مع وزارة الدفاع ممثل في مركز البحوث الطبية والطب التجديدي وعدد من الجامعات المصرية المتخصصة في مجالات الطب والعلوم الرياضية بهدف دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة (الجينوم الرياضي) في عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية في العديد من الألعاب.

واختتم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي حديثه بالتوجه بالشكر على تواجد الإعلام المكثف فى هذا المشروع القومي والذي يشهد اهتمام ودعم كبير ومباشر من السيد رئيس الجمهورية وايضا يشهد اهتمام كبير على كافة مستويات والجهات بالدولة المصرية

وسيتم عمل المشروع وتنفيذه على ثلاث مراحل متتالية على ان يتم متابعة اللاعبين المختارين جينيا من خلال أخذ عينات دورية لتطوير ومتابعة هؤلاء الأبطال الرياضيين .

وقام بتوقيع البروتوكول من جانب القوات المسلحة اللواء طبيب خالد عامر المدير التنفيذي لمراكز البحوث الطبية والطب التجديدي ومن جانب وزارة الشباب والرياضة قام بالتوقيع الدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة.

حضر المؤتمر ومراسم توقيع البروتوكول اللواء طبيب عيد محمود الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية وعدداً من قادة القوات المسلحة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.