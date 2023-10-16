"البعبع"|إيرادات ضعيفة للفيلم في شباك التذاكر أمس

حقق فيلم البعبع للنجم أمير كرارة، في شباك التذاكر أمس، الأحد، إيرادات ضعيفة جدًا بلغت 2،056 جنيه، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

قصة فيلم البعبع

يشار إلى أن فيلم "البعبع"، ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداث فيلم البعبع حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

أبطال فيلم البعبع

الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وكان طرح صناع فيلم البعبع، الأغنية الدعائية للعمل الذي يعرض حاليًا في السينمات، وجاءت بعنوان "لفينا الدنيا" للمطرب رضا البحراوي ومطرب المهرجانات مسلم، كلمات: فليبينو، ألحان: أحمد طارق يحيي – ومسلم، وتوزيع: أحمد طارق يحيى- إسماعيل نصرت.

يشار إلى أن النجمة منة شلبي تشارك بصوتها فقط خلال أحداث فيلم البعبع، حيث يظهر صوت منة شلبى في مشهد قراءة أمير كرارة رسالة من زوجته حيث تقرأ هي الرسالة والتي من شأنها تقلب حياته طوال أحداث الفيلم.

الفنان أمير كرارة

وكانت آخر أعمال الفنان أمير كرارة، مسلسل سوق الكانتو، وتدور أحداثه حول سوق الكانتو وحياة أهله وأهمهم طه القماش وعائلته من كبار تجار الأقمشة في السوق، والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين، بالإضافة إلى راوية التي تقودها الظروف إلى السوق.

جدير بالذكر أن مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إسلام حافظ، ضياء عبد الخالق، محمد عبدالعظيم، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي.

