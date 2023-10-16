حصيلة إيرادات فيلم "وش في وش" بـ آخر ليلة عرض

بلغت إيرادات فيلم وش في وش للفنان محمد ممدوح، في شباك التذاكر أمس، الأحد، 110،292 جنيها، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

قصة وأبطال فيلم وش في وش

ويشار إلى أن فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي.

الفنان محمد ممدوح



يذكر أن يشارك النجمان محمد ممدوح وأمينة خليل أيضا فى بطولة فيلم "شقو"، بجانب كلا من عمرو يوسف، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.