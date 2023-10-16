حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبدالرحمن مدير الادارة ومفتشي الإدارة، بالمرور على المخابز البلدية مبكرا، وكذلك المحلات التجارية واكشاك بيع السجائر.

وأسفرت الحملات عن تحرير المحضر رقم ٨٥٤٥ جنح أول العاشر ضد أحد أصحاب المحلات التجاريه لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على عدد ١٦٢ علبة سجائر.

كما تم تحرير المحضر رقم ٨٥٤٦ جنح أول العاشر من رمضان لأحد أصحاب المحلات التجارية لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتم ضبط عدد ٧٨ علبه سجائر متنوعة، والمحضر رقم 8547 و8548 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المحلات التجارية لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي للسجائر وتم ضبط عدد 40 علبة سجائر.

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