مطار القاهرة يشهد بَدْءَ وصول وفود الدول المشاركة في مؤتمر الإفتاء

بدأ مطار القاهرة الدولي، في استقبال كبار الشخصيات العامة وعلماء الدين ورجال الإفتاء، من الوفود المشاركة في فاعليات المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية الذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار ثلاثة أيام، كلًّا من:

الدكتور محمد البشاري، أمين عـام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور لقمان بن عبد الله المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا، والدكتور محمد عمر كوني، وزير الشئون الدينية بمالي، والدكتور حافظ شاكر فتاحو، رئيس الاتحاد الإسلامي المقدوني، والدكتور عزيز حسانوفيتش، مفتي كرواتيا، والدكتور سليم علواني، الأمين العام لدار الفتوى بأستراليا.



فيما وصل أيضًا كلٌّ من: الدكتور مصطفى دومان، عضو المجلس العلمي الرسمي ببلجيكا، والدكتور إبراهيم لايتوس، مدير الأكاديمية الأوربية للتنمية ببلجيكا، والشيخ إيلدار علاء الدينوف، نائبًا عن رئيس الإدارة المركزية لمسلمي روسيا، والدكتور أحمد زاهر، وزير الشئون الدينية بالمالديف، والدكتور إبراهيم الشائبي، وزير الشئون الدينية التونسي، والدكتور هشــام بالمحمود، مفتي تونس.



يُذكر أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تعقد مؤتمرها العالمي الثامن تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، الأربعاء القادم، على مدار يومَي 18، 19 أكتوبر، تحت عنوان «الفتوى وتحديات الألفية الثالثة»، وبحضور وفود من أكثر مائة دولة يمثلون كبار الشخصيات الرسمية والمنظمات الأممية، وكبار رجال الدين من المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

مستشار الرئيس الفلسطيني: كلمتي في مؤتمر الإفتاء العالمي تدور حول موقف مصر المشرف في إفشال المخطط الإسرائيلي لتهجير قطاع غزة



أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أنه سيتناول خلال كلمته في المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية موقف مصر المشرف تجاه القضية الفلسطينية وفي إفشال المخطط الإسرائيلي في تهجير قطاع غزة.

وأضاف الهباش في تصريحات له، أن تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويدخل في عداد جرائم الحرب، مشيراً إلى أنه سيتناول أيضاً واجب علماء الأمة وقياداتها الدينية تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع: نجدد تقديرنا واعتزازنا بمصر وبمواقفها المشرفة، ونقدر الموقف الوطني الصلب الذي يقفه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه كل الشعب المصري في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي الثامن للإفتاء في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بحضور علماء ومفتين ووزراء ومتخصصين من أكثر من مائة دولة.

مبادرات عدة يطلقها المؤتمر منها إصدار الدليل الإعلامي للصحفيين الأجانب، وإطلاق بوابة (IFatwa.org)؛ أول بوابة إلكترونية رقمية تتضمن جوانب إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق جميعها بالفتوى الشرعية ومفرداتها المختلفة، وتوفر أحدث الإحصاءات والمؤشرات والتقارير المتعلقة بالحقل الإفتائي، وغيرها من المبادرات والمشروعات الهامة.