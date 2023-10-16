"فيلم أكشن".. مصرع 3 أشخاص بحوزتهم 1.5 مليون جنيه أثناء شراء سيارة

على طريقة الأفلام الأكشن، لقي 3 أشخاص مصرعهم أثناء توجهم الى أحد معارض السيارات، لشراء سيارة جديدة فقد اعترض المتهمين طريقهم، لسرقة الأموال حاول الضحايا الدفاع عن انفسهم، لكن المتهمين كانو مسلحين وانهو حياتهم بالرصاص.

وكشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ٣ أشخاص داخل سيارة بمنطقة الواحات، وتبين أن المجنى عليه كان في طريقهم لشراء سياره جديدة.

وقال المصدر ، بأن إيهاب 56 عامًا وابنه رامي، 35 عامًا، وصديقه محمد 38 عامًا، كان بحوزتهم مبلغ 1.5 مليون جنيه إذ كانوا في طريقهم لشراء سيارة جديدة..

واضاف المصدر بأن المجنى عليهما كان بحوزتهم مبلغ مالي قدرة مليون ونصف المليون، واعترض المتهمين طريقهم وقتلهم يالاعيره الناريه في أماكن متفرقة من جسدهم،وسرقوا المبلغ المالي هواتفهم المحمول ولاذوا بالفرار هاربين.

بلاغ الواقعة

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الواحات من غرفة النجده بالعثور علي ٣جثث داخل سياره ملاكى علي طريق الواحات، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة كلا من ايهاب .ع. ٥٦عاما، ،ونجله رامي.ا.ع ٣٥عاما، وصديقهم محمد ر، مصابين طلقات ناريه في أماكن متفرقة من جسدهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للقبض على المتهمين وتقديمهم الى العداله.