الزمالك يستأنف مرانه صباح اليوم بقيادة مدحت عبد الهادي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الجماعي صباح اليوم الإثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا لملاقاة نظيره سموحة المقبلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.





و قاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأبيض مران الفريق اليوم نظرا لسفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني إلى انجلترا في إجازة سريعة لزيارة أسرته.

ومن المقرر أن يعود المدرب الكولومبي إلى القاهرة خلال ساعات قليلة لقيادة تدريبات الفريق في الفترة المقبلة .



كان الفريق الأول بالزمالك قد حصل على راحة يومي السبت و الأحد الماضيين، بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قبل أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مستجدات انتخابات الزمالك ..

وعلى صعيد انتخابات نادي الزمالك ، أكد أحمد هاني زادة المرشح لعضوية إدارة نادي الزمالك "تحت السن" أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف خاص من جميع أبناء نادي الزمالك من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد قادر علي خدمة القلعة البيضاء.".

وقال أحمد هاني زادة المرشح لعضوية إدارة نادي الزمالك "تحت السن" خلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة : في نظري أن نادي الزمالك يمر بأزمات عديدة في جميع الألعاب ويحتاج إلى تكاتف جميع أبناءه في الفترة المقبلة.

وتابع زادة: " سأخوض انتخابات الزمالك المقبلة ضمن قائمة "هاني العتال" التي يتم الاستقرار عليها خلال الأيام القليلة المقبلة