الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: يجب خفض التصعيد في غزة وعدم تعريض المدنيين لجوع أو تهجير

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة، ورفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي، من حصار وتجويع أو تهجير.

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الأمم المتحدة تحذر: غزة تُخنق وشبح الموت يخيم عليها والعالم فقد إنسانيته

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الخارجية الأمريكية: نعمل بنشاط لضمان ابتعاد سكان غزة عن طريق الخطر

 وأشار إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع.

شهداء غزة:

 ارتفع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمُصابين إلى 10950. 

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمُصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

 وحذرت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، من خطورة الوضع "اللا إنسانى" غير المسبوق فى غزة ونفاد الإمدادات الأساسية، قائلة إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدًا أو بعد غدٍ على الأكثر.

 

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