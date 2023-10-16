وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة الأمل الرسمية لغات ويكرم المتفوقين والموهوبين

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور/ رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم الاثنين طابور الصباح بمدرسة الأمل الرسمية لغات التابعة لإدارة طور سيناء

واستمع وكيل الوزارة لإذاعة المدرسة وكلمة الصباح عن " انتصارات شهر أكتوبر" ثم كرم وكيل الوزارة الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 2022 / 2023 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوي وفريق التربية الموسيقية لحصولهم على المركز الأول جمهوري بمركز تنمية القدرات المهنية وطلاب مسابقة " آدم حنين " والتربية الفنية ومسابقة hippo في اللغة الإنجليزية.

وأشاد وكيل الوزارة بطلاب وطالبات المدرسة ومواهبهم كما وجه التحية للقس مينا سعد رئيس مجلس أمناء المدرسة لجهودهم المبذولة ورعايتهم المتفوقين والطلاب الموهوبين

وجاء المكرمون من الصف الرابع الابتدائي هم الطالب مالك وائل وجيه ومحمود رضا محمود أحمد وياسين جلال محمد ومليكة محمد وهبه وردينه محمد فكري ومحمود رضا السيد ويوسف محمد صبحي ومريم محمد مصطفى ومحمد تامر نجدي وكريم علاء محمد

وطلاب الصف الخامس الابتدائي وهم الطالب عبد الحميد فؤاد عبد الحميد وماجد عمرو محمد وتوماس ميلاد يعقوب ومحمد صالح السيد ومالك محمد أحمد وشادي عيد حسين ومحمد سمير هاشم ومحمد عمرو الشحات وعمر السيد حسين وأنس محمد عوض

وطلاب الصف السادس الابتدائي وهم الطالبة مريم محمد علي الحديني ومحمد أحمد مصطفى ومحمود ياسر سعد ويوسف محمد العزب وعلي غريب علي وريماس أحمد إسماعيل ومنار محمد السيد وأدهم هاني السيد وجودي السعيد عبد الوهاب وجومانا سيد ممدوح

وطلاب الصف الأول الإعدادي وهم الطالب عبد الله خالد مصطفى ونور الدين ياسر عبد العزيز وجاستين إيهاب نسيم وريماس وائل وجيه وعمر محمد علي

وطلاب الصف الثاني الإعدادي وهم الطالب عبد الرحمن إيهاب طلعت وسما أحمد إسماعيل ومصطفى أحمد مصطفى وزياد سمير هاشم ومهند عمر السيد حسن

وطلاب الصف الثالث الإعدادي وهم الطالبة بسنت علاء محمد وسارة الشحات محمد وباسل أحمد عبد المنعم وسلمى الشحات محمد وشمس إبراهيم عبد الله

وطلاب الصف الأول الثانوي وهم الطالبة جنا عادل عبد المعبود وهاجر أشرف علم الدين وسما حسام محمد

وطلاب الصف الثاني الثانوي وهم الطالب أحمد إبراهيم محمد وإنجي السيد خليل وحور عيد محمد

كما كرم وكيل الوزارة فريق التربية الموسيقية الفائز بالمركز الأول جمهوري بمركز تنمية القدرات المهنية وهم الطالبة/ مريم وجيه عبده وكيرلس وجيه عبده وميرولا وجيه عبده ومريم محمد عطية والزهراء عاطف مصطفى وباتريك زكريا سعد وبافلي زكريا سعد وإنجليوس وجيه عبده

وكرم وكيل الوزارة الفائزين بمسابقة hippo للغة الإنجليزية وهم الطالبة جنا محمد خلف الله وجودي محمد خلف الله

كرم كرم وكيل الوزارة الطالبة اميرة كمال خيري لحصولها على المركز الرابع جمهوري في مسابقة (أدم حنين) للتربية الفنية

والطلاب الطالبة ريماس وائل وجيه وروان محمد أحمد وشاهيستا أحمد لمشاركتهم في الأعمال الفنية والمعارض الخاصة بالتربية الفنية

شهد حفل التكريم مع وكيل الوزارة الأستاذ مبروك الغمريني رئيس مجلس المدينة وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء والقس مينا سعد رئيس مجلس أمناء المدرسة و غادة حسن موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية وحنان عثمان مديرة المدارس الرسمية وأحمد السيد عضو مجلس أمناء الإدارة نائبا عن رئيس مجلس الأمناء والأستاذ/ إبراهيم نايل عضو مجلس أمناء الإدارة والأنجلاء فتحي موجه التربية الاجتماعية بالإدارة و دينا الحسيني مديرة المدرسة و أمل جلال وكيلة المدرسة و رضا أحمد أخصائي صحافة خبير ومقدم الحفل.

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