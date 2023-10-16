تفاصيل شخصية عمروعبد الجليل في "الخميس اللي جي"

كشف الفنان عمرو عبد الجليل، عن تفاصيل شخصيته في فيلمه الجديد "الخميس اللي جاي "، يجسد شخصية تاجر خشب في إطار كوميدي ، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي من نوعية الفانتازيا حول قصر مهجور وبه لعنة تصيب كل من بداخله ،ويتعرضون للعديد من المواقف الرعب الكوميدية.

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

يذكر أن يشارك الفنان عمرو عبد الجليل في فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة الفنانين مصطفى قمر وبشرى وعلا غانم وداليا البحيرى، من إخراج على إدريس، وخلال أحداث العمل، نجد أن الفنان عمرو عبد الجليل رجل ثرى ويعيش في إحدى دول الخليج وزوج الفنانة علا غانم، ولكن مع أحداث الفيلم ومع اقتراب زواج ابن علا غانم، طلب منها أن تظهر أنها ووالده عمرو عبد الجليل يعيشان قصة حب رومانسية أمام حماته وهى الفنانة (بشرى)، ويعد الثنائى عمرو وعلا من أبرز الخطوط الكوميدية في أحداث العمل.

"أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وكان صناع العمل احتفلوا الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير، وقدم مصطفى قمر خلاله أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".