انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم الاثنين بقنا

تواصل الأحوال الجوية بنطاق محافظة قنا، اليوم الاثنين، تسجل انخفاضا ملحوظا فى دراجات الحرارة، خاصة فى ساعات الصباح الأولى من بداية اليوم ومع حلول ساعات المساء من كل يوم .

حيث يسود اليوم طقس حار نهارا، مائل للحرارة مع حلول الليل خاصة فى ساعات الليل المتأخرة، ويستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل خاصة على المراكز الشمالية للمحافظة ابتداءً من مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وابو تشت، فيما ترتفع الحرارة نسبياً على باقى أجزاء المحافظة الجنوبية، بداية من قنا عاصمة المحافظة مرورا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة، حيث تنشط رياح متوسطة على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الساعات، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الاثنين الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٣٣ درجة، و ٢٠ درجة لصغرى.