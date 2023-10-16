اليوم الرابعة عصرا.. 5 مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين في كرة القدم

تنطلق اليوم الاثنين في الرابعة عصرًا، مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين في كرة القدم بمصر. ستقام خمس مباريات مثيرة تجمع بين أندية مختلفة.

مباراة فريق بترول أسيوط وفريق النجوم

في المباراة الأولى، يستضيف فريق بترول أسيوط نظيره فريق النجوم على ملعب بترول أسيوط. يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وإضافة النقاط الثلاث لرصيدهما ويدخل فريق بترول أسيوط المباراة بعد خسارته في الجولة الثالثة امام فريق بتروجيت بهدف مقابل صفر، بينما يدخل فريق النجوم المباراة بعد ان خسر أمام القناة بثلاثة أهداف

مباراة فريق راية وفريق النصر للتعدين

أما في المباراة الثانية، فسيواجه فريق راية نادي النصر للتعدين على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية. حيث يسعى كل فريق للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في تحقيق البطولة وتأتي صعوبة المباراة، إذ يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وإضافة نقاط المباراة، ومن ثم الخروج من سلسلة النتائج السيئة والمنافسة على الصعود إلى المستوى الممتاز ويدخل فريق راية المباراة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين، بينما يتواجد فريق النصر للتعدين في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

مباراة فريق مكادي وفريق حرس الحدود

في المباراة الثالثة، يستضيف فريق مكادي نظيره فريق حرس الحدود على أرض استاد مكادي. حيث يسعى فريق حرس الحدود إلى مواصلة انتصاراته والصعود إلى الدوري الممتاز، فيما يبحث فريق مكادي عن ليخرج من سلسلة التعادلات التي رافقت الفريق في الجولات الثلاث الماضية ويحتل فريق مكادي المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الرابع برصيد 7 نقاط وهنا يسعى كل فريق للحصول على نتيجة إيجابية تساعده في التقدم في ترتيب الدوري.

مباراة فريق أسوان وفريق جمهورية شبين

بالنسبة لمباراة الرابعة، يستضيف فريق أسوان نظيره فريق جمهورية شبين على استاد أسوان الرياضي. ويأمل كل فريق في تحقيق الفوز وإظهار أداء قوي يرفع من معنويات اللاعبين حيث خسر فريق أسوان أمام فريق دكرنس في الجولة الماضية، بينما تعادل فريق جمهورية شبين إيجابيا أمام فريق مكادي.

مباراة فريق مصر للمقاصة وفريق بروكسي

وستجرى المباراة الخامسة بين فريق مصر للمقاصة وفريق بروكسي على ملعب الأسيوطي سبورت. وتعد هذه المباراة فرصة للفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب ويسعى فريق بروكسي لتحقيق الفوز، حيث خسر في الجولة الماضية أمام فريق لافيينا اف سي، فيما تعادل فريق مصر للمقاصة أمام النصر للتعدين

يلعب فرق الدوري المحترف المصري بمنافسة شرسة وتنافسية عالية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتقديم أداء مميز. وتشهد هذه الجولة الرابعة منافسات مثيرة وقوية يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في مصر.

حيث يسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث في سبيل تحقيق أهدافهم في البطولة. ستشهد المباريات منافسة شديدة وروح قتالية من الفرق، وسيكون هناك تنافس شديد على أهداف وانتصارات معينة

الجمهور بانتظار رؤية أداء الفرق في هذه المباريات، ومن الواضح أن المنافسة ستكون قوية ومحمومة. ستحمل هذه الجولة متعة كبيرة لعشاق كرة القدم، حيث سيستمتع الجميع باللعب الجميل والتشويق والحماس الذي ستتضمنه تلك المباريات