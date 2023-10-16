رئيس فلسطين يخرج عن صمته ويهاجم حركة حماس

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، على الرفض الكامل لتهجير أبناء قطاع غزة، مشددًا "ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا".

وطالب عباس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري"، قائلا إن "أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح رئيس فلسطين أن سياسات وأفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

ودعا عباس إلى "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".

وأكد عباس رفضه "قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين، مجددًا التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية، مؤكدا ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال".

من جانبه، أكد رئيس فنزويلا "تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مشيدا بالأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام"، وأنه "اتخذ قرارًا لإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة"، حسب "وفا".