الكشف على 114 مواطن بالقافلة الطبية بحجازة قبلي بقنا

نظمت مديرية الصحة بقنا، اليوم الأحد، قافلة طبية في تخصص الباطنة، وذلك لتوقيع الكشف علي المواطنين بقرية حجازة قبلي بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وأكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة ضمت فريق طبي متكامل في تخصص الباطنة والحميات للكشف والإطمئنان علي المواطنين وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأضاف بدران، أن قافلة الباطنة والباطنة قد نجحت في توقيع الكشف علي ١١٤ مواطن وتقديم العلاج لهم لهم من خلال صيدلية متكاملة تقدم الخدمات الدوائية المجانية للمواطنين المترددين.

وأضاف أن القافلة شملت تقديم التوعية والتثقيف من خلال الفرق الطبية حول كيفية التصدي لناقلات الأمراض والبعوض وضرورة التوعية نحو التنظيف المستمر للأسطح والأماكن المفتوحة والإهتمام بغسل الأيدي والتطهير المستمر، مشيراً إلى إستمرار القوافل العلاجية بقري مركز قوص وفق خطة تضمن وصول الخدمات العلاجية للمستحقين.