موعد ومكان حفل وائل جسار المقبل

يستعد المطرب وائل جسار، بمصاحبة فرقتة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، لإحياء حفلاً غنائيًا يوم الخميس المقبل الموافق 26 أكتوبر، بإحدى الجامعات بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يقدم المطرب وائل جسار، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معاها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب وائل جسار

يذكر أن طرح المطرب وائل جسار، مؤخرًا آخر أغانيه بعنوان "لو تخاصمني" على موقع يوتيوب.

اغنية “لو تخاصمني”، كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي.

وتقول كلمات الأغنية :-



حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش

مين هيكلمني مين يتحملني في الدنيا اكيد غيرك انت مفيش

مين يتعب دايما علشاني

يعرف اسراري وحكايتي

مين اللي معاه بقي مفتاحي وفاهمني وحاقظ دخلاتي

طب مين في جناني يعقلني وف كل حالاتي هيقبلني

ارجعلي بعادك ده قاتلني وقفلي حياتي