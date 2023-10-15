مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي| موعد اختبارات الورش الفنية للدورة الثامنة

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن موعد اختبارات الورش الفنية التي من المقرر إقامتها خلال فعاليات الدورة الثامنة.

تفاصيل ورش مهرجان شرم الشيخ الشبابي 2023

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات الخاصة بالورش يومي الخميس والجمعة (19 و20) أكتوبر الجاري، من الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، في مسرح السلام بشارع قصر العيني بالقاهرة.

وتضم لجنة الاختيار بالورش كل من الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، والفنان القدير الدكتورة علاء قوقه، والفنان القدير محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية