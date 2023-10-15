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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي| موعد اختبارات الورش الفنية للدورة الثامنة

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن موعد اختبارات الورش الفنية التي من المقرر إقامتها خلال فعاليات الدورة الثامنة.

تفاصيل ورش مهرجان شرم الشيخ الشبابي 2023

 

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات الخاصة بالورش يومي الخميس والجمعة (19 و20) أكتوبر الجاري، من الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، في مسرح السلام بشارع قصر العيني بالقاهرة. 

 

وتضم لجنة الاختيار بالورش كل من الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، والفنان القدير الدكتورة علاء قوقه، والفنان القدير محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية

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