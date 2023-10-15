أحمد الفيشاوي يعيش حالة حب مع مطربة صاعدة والسر "عادل مش عادل"

انتهي فريق فيلم عادل مش عادل من التصوير، ويعيش النجم أحمد الفيشاوي حالة حب مع المطربة نوال عبد الشافي في أول أعمالها السينمائية فيلم عادل مش عادل، وذلك بعد نجاح أغنيتها المشهورة" مخصماك التي تخطت حاجز 100مليون مشاهدة على اليوتيوب.

اعربت المطربة الشابة نوال عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم متمنية أن ينال إعجاب الجمهور وقالت إنها تشارك في الفيلم بالغناء والتمثيل، وانتهت من تصوير مشاهدها وتراهن عليه بقوة وتعتبره خطوة مهمة فى مشوارها.

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، دينا، محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي

وتخطت مؤخرا أغنية "مخصماك" للمطربة نوال عبد الشافى حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة.



وينتظر أحمد الفيشاوى عرض فيلم "ورد ريحان" الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر وهو تأليف وإخراج محمد نبيل ويشارك في بطولته رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، ويجسد الفيشاوى في أحداث دور "زين" وهو شخص مرىض نفسي، يعاني من كذب من هم حوله، ويحاول أن يصل رسالته إلى الجميع بأن الكذب مرفوض بالنسبة له، وأن الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئا في حياته.

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى، فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.