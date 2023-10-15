"أدب مصر الجديدة" يحتفل بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

ينظم نادي أدب مصر الجديدة برئاسة أ.د. طارق منصور، الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب، احتفالية وطنية في الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم، تحت عنوان "خمسون عاما على المعجزة: انتصار أكتوبر بين الأدب والدراما"، وذلك في السادسة والنصف مساء الثلاثاء ١٧ أكتوبر.

تستضيف الاحتفالية الفنان القدير طارق دسوقي، ليتحدث عن نصر أكتوبر في السينما والدراما، وأدواره الناجحة في دراما الحرب؛ كما يستضيف لأول مرة أحد أبطال حرب أكتوبر من المهندسين العسكريين وكان وقتها برتبة ملازم أول مهندس كمال حبيب، ليتحدث عن دور سلاح المهندسين في التجهيز للحرب ورؤيته للحرب التي خاضها إلى أن تم النصر.

كما يستضيف النادي الكاتب الصحفي محمد الشافعي، رئيس تحرير مجلة الهلال سابقا، ليتحدث عن ذكريات نصر أكتوبر ودور حرب الاستنزاف في إحراز النصر، ويدير اللقاء الأستاذ الدكتور طارق منصور، رئيس نادي أدب مصر الجديدة.

تقام الأمسية في نادي أدب مصر الجديدة، 107 ش هارون، محطة مترو هارون، خلف مستشفى هليوبوليس، بجوار جامع قاهر التتار، مصر الجديدة.