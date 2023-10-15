بالصور| وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ يشاهد جنى القطن بالبحيرة

أجرى وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، برئاسة يوهان هايمنز مدير مكون الزراعة المروية، وفرانك جيزيل مدير فريقAFC&NSCE، زيارة ميدانية إلى محافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة لبرنامج إدارة مياة دلتا النيل، وذلك فى إطار التعاون بين إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة وبين وحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة .

والتقى الوفد بالمهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة واستعرض اللقاء الأنشطة المختلفة للتعاون المصرى الألمانى برنامج إدارة مياة دلتا النيل بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

ورافق الوفد فى الزيارة كل من الدكتورة عبير أبوالمجد مسئول الإرشاد والتدريب بوحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى والدكتور عماد حنفى خبير الزراعة المرويةAFC&NSCE والمهندس محمد على مسئول الزراعة والرى والمهندسة غادة أمين ببرنامج إدارة مياة دلتا النيل .

وبدء الوفد زيارته بمشاهدة جنى القطن في الحقل التعليمي لمدرسة المزارعين الحقلية بناحية قابيل مركز دمنهور في وجود أعضاء المدرسة وخبير محصول القطن حيث استمع الوفد لمناقشة الجنى المحسن لمحصول القطن ومزاياه وكيفية المحافظة على القطن من التلوث والشوائب وذلك في إطار من المشاركة وتبادل الخبرات وتحليل النظام البيئي الزراعي.

وبعدها انتقل الوفد إلى مدرسة المزارعين الحقلية بناحية المنشية الإبراهيمية ومشاهدة نشاط تصنيع كومة سماد عضوى من قش الأرز وتوعية المزارعين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية المتولدة من قش الأرز حفاظاً على البيئة وجودة الهواء.