على وليد العتيبي: مصر من أفضل بلاد العالم في السياحة

قال البلوجر على وليد العتيبي إن مصر من أفضل بلاد العالم على الاطلاق في السياحة، مشيرا إلى أن منطقة أهرامات الجيزة نابضة بالحياة ومركز للعديد من مناطق الجذب السياحي.

وأشار إلى أن مصر مليئة بالمناطق السياحية والأثرية، لافتا إلى المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير الذي يمثل افتتاحه إضافة عظيمة لهواة التاريخ وعاشقي مصر القديمة والسياحة الثقافية، منطقة خان الخليلي التي تعد من أشهر الأسواق في القاهرة ويزخر بالعديد من الهدايا التذكارية الفريدة.

وأكد صانع المحتوى على وليد العتيبي، أنّ مصر كانت تعتمد على السياحة الثقافية والشاطئية فقط، لاستقطاب الأجانب خلال فترة معينة، مدنية الأقصر أيضًا كواحدة من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في مصر لما لها من أهمية تاريخية وأثرية وجمالية فهي تقع على ضفاف نهر النيل وتحوي على مواقع أثرية فريدة وأكثر شهرة من بينها معابد الكرنك والأقصر ومقابر وادي الملوك.

تابع: وفي مدينة أسوان يمكن زيارة معبد فيلة، ومتحف النوبة بعض الأنماط والأشكال الخاصة بالقطاع السياحي.

أضاف البلوجر على وليد العتيبي التي لم تكن موجودة في الأجندة السياحية مثل سياحيات المؤتمرات والمهرجانات التزحلق على الرمال في الواحات وغيرهم، وجاء ذلك بفضل جهود القيادة السياسة واهتمامها بقطاع السياحة.



وأشار إلى أنّ مدينة الأقصر واسوان تعد من أحسن مدن العالم التي تضاهي جمالها العالم، لافتاً إلى أنّ العالم بأكمله يولي اهتماما كبيرًا الآثار المصرية، لتميزها بالشعب المتحف والاثارة العريقة، لذلك يكون الاهتمام بالسياحة الإثارة مركز في هذه المدينة ونوه بأن مصر أدرجت ضمن المقاصد السياحية الأولى على الخريطة السياحية الوافدة

وأوضح البلوجر على وليد العتيبي أنه لم يتم الاعتماد على الأسواق بشكل معين بل على العكس، إذ بدأت السياحة السعودية والإمارات تنزل مصر، وهذا ما ساعد بشكل كبير للغاية على عودة قطاع السياحة بكامل طاقته خلال الفترة الماضية.