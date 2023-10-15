يوشي عبد الله: صناعة فساتين الفاشون تعكس الرقي

قالت الفاشون يوشي عبد الله عارضة الأزياء أنه في عالم الموضة يضع مصممو الأزياء لمساتهم الإبداعية على مجموعة من الأفلام لتصبح هذه الأزياء أيقونية لا تنسى في تاريخ السينما.

وأوضحت أن الأزياء تلعب دورا كبيراً في الأفلام والمسلسلات من خلال إعادة الحياة إلى الشخصيات التي ترتديها وإعطاء صلة بالفترة والنوع والإعداد.

وأوضحت يوشي عبد الله أن صناعة فساتين الفاشون تعكس وتحتضن الرقي والجمال الأبدي للنساء العصريات والمستقلات والكلاسيكيات بأزياء مبهرة.

وأكدت يوشي عبدالله، على ضرورة وصول المصممين العرب إلى الأسواق العالمية والعرض أمام المشترين المؤثرين لتكثيف التواجد العالمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدان.

وأختتم يوشي عبدالله يجب أن يمتلك المصمم المعرفة السليمة فيما يخص جوانب التجارة والتسويق والإدارة، اهتم بالبقاء مطلعًا على ما يحدث في مجال صناعة الأزياء من حولك عن طريق القراءة المنتظمة للمجلات الخاصة بعالم تجارة الأزياء على المستوى العالمي.