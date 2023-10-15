فرحة عارمة للفلاحين في اسيوط لوصول سعر قنطار القطن لـ 10600جنيه

رصدت “الوفد” ارتفاع سعر قنطار القطن في سوق اسيوط إلى مستويات غير مسبوقة مما أعطى المزارعين أملاً جديدًا في تحقيق أرباح جيدة من محصولهم. ومن المعروف أن صناعة القطن تعد من أهم القطاعات الزراعية في اسيوط، حيث يتم زراعته بشكل واسع في المنطقة بالنظر إلى الطقس المناسب والتربة الخصبة.

وجاء سعر القطن اليوم في محافظة اسيوط متراوحًا بين 10 آلاف و600 جنيه حتى 10 آلاف و760 جنيهًا للطن، وكان آخر سعر حققه 10 آلاف و100 جنيه للطن، وذلك بزيادة تخطت الـ 600 جنيه للطن.

تعتبر هذه الزيادة في سعر القطن أمرًا مشجعًا للمزارعين في اسيوط، حيث كانوا يعانون من تدهور سعر القطن في الأيام الأخيرة. فقد كانت الأسعار تتراوح بين 9 آلاف و500 جنيه حتى 9 آلاف و900 جنيه للطن، وهذا كان يشكل ضغطًا كبيرًا على الفلاحين الذين يعتمدون على زراعة القطن كمصدر رئيسي للدخل.

لا يُمكن الإنكار أن انخفاض سعر القطن في المزاد العلني كان يسبب تشاؤمًا للمزارعين، حيث أنهم يعتمدون بشكل كبير على دخلهم من زراعة هذه المحصول. وكان هذا الانخفاض نتيجة لعدة عوامل تشمل الأمور الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة التي شهدها السوق اليوم تعكس تحسنًا في الطلب على القطن وزيادة التوترات العالمية في صناعة الملابس.

تحفز هذه الزيادة المزارعين على زيادة إنتاجهم وتركيز جهودهم في زراعة القطن. ومن المتوقع أيضًا أن يشكل هذا النشاط الزراعي زخمًا إيجابيًا في الاقتصاد المحلي لمحافظة اسيوط ويُعد ارتفاع سعر قنطار القطن في اسيوط مستجدًا مبهجًا للمزارعين الذين كانوا يواجهون صعوبات في الفترة السابقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الطلب والأسعار في المستقبل، مما سيعزز من استقرار القطاع الزراعي ويعود بالفائدة على اقتصاد اسيوط بشكل عام.

جاءت هذه الزيادة في سعر القطن نتيجة لعدة عوامل. أحد هذه العوامل هو الطلب العالمي المتزايد على الألياف القطنية، حيث يستخدم القطن في صناعة النسيج والملابس والسجاد والمنسوجات الأخرى. كما ساهمت الحملات الترويجية الناجحة للمنتجات المصرية في زيادة الطلب على قطن مصر، الذي يشتهر بجودته العالية ومتانته.

هذا الارتفاع في سعر القطن في اسيوط يعود لعدة عوامل، قد يكون الطلب على القطن قد زاد في الأونة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الأسعار. قد تكون هناك أيضًا تقلبات في سوق التبادل التجاري للقطن على المستوى العالمي، مما يؤثر على الأسعار المحلية.