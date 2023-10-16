إيقاف عدة أعمال حفر عشوائي خلسة بفرع شبين القناطر فى القليوبية

تمكن رئيس قسم الضبطيات بفرع المركز بشبين القناطر من رصد أعمال حفر خلسة بعدة أماكن متفرقة بزاوية النجار، وقرية الحصة، وعزبة أبو خضرة بشبين القناطر، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال، وعمل حصر للأعمال المخالفة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهة المعنية بالحفر لاتخاذ الإجراءات الرسمية، واستخراج التصاريح الفني اللازم قبل الحفر.

جاء ذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات محافظ القليوبية، والمهندس ياسر مرعي المدير العام لمركز معلومات الشبكات بالقليوبية، وآلاء عصام مدير فرع متابعة شبين القناطر.

وأكد مدير عام مركز المعلومات أن المعاملة ستكون في منتهى الحزم مع كل من يقوم بالحفر خلسة دون استخراج التصريح الفني من المركز، وأن فرق الضبطيات تعمل حتى في أيام العطلات والإجازات.