أسيوط: حملات تفتيشية على المنشآت لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالتأمينات

بدأت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، تنظيم حملات تفتيشية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمقرات العمل والإنتاج بالمحافظة، تمهيدا لشمولهم بالتأمين الاجتماعي والصحي الذي توفره المديرية للمسجلين فيها، وكذلك توعية العمال وتعريفهم بأحكام القانون والحقوق والواجبات التي يكفلها لحمايتهم ورعايتهم، وكذلك الإعانات التي تقرها الإدارة لهذه الفئة في المناسبات والأعياد وحالات حديثي الولادة والوفاة والزواج والرعاية الطبية لأداء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى المحملة على حسابات رعاية العمل غير النظامية للإدارة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة في اجتماعه الأخير مع مديري المديريات بشأن العمل على توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وإدراجهم في منظومة العمل التي وضعتها الوزارة لرعاية هذه الفئة وحمايتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما يتعلق برعاية هذه الفئة

وأكد علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بمحافظة أسيوط، أنه وجه فرق العمل المختلفة من إدارة العمالة غير المنتظمة ومفتشي العمل بالذهاب إلى أماكن العمل لحصر العمال غير المسجلين، من أجل تسجيلهم في قاعدة البيانات، من البيانات لشمولهم بالرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة لتلك الفئة.

واستفد من هذه الرحلات الميدانية لشرح وتقديم الخدمات والرعاية المقدمة للعاملين في الموقع. وتقدم لهم مديرية العمل إعانات نقدية في المواسم والأعياد، وصرف الإعانات في حالة زواج الأطفال أو الأبناء الأول أو الثاني، أو الرعاية الصحية سواء الفحص المجاني في المستشفيات الخاصة، وصرف الأدوية والأشعة والأشعة مجاناً. التحليل إذا لزم الأمر، وتحمل مصاريف العمليات، أو صرف مبالغ في حالة العجز الجزئي أو الكلي، وإنشاء وثيقة ضمان والعديد من الخدمات الأخرى التي تمثل الحماية والرعاية التي توفرها الدولة لهذه الفئة من العمال والتي يتم التعرف عليها من خلال الميدان التفتيش من قبل المفتشين من أجل تقديم الدعم والاهتمام لهم.

"عمل اسيوط" تنظم حملات تفتيشية علي المنشآت لتسجيل العمالة الغير منتظمة في التأمينات

"عمل اسيوط" تنظم حملات تفتيشية علي المنشآت لتسجيل العمالة الغير منتظمة في التأمينات

"عمل اسيوط" تنظم حملات تفتيشية علي المنشآت لتسجيل العمالة الغير منتظمة في التأمينات

"عمل اسيوط" تنظم حملات تفتيشية علي المنشآت لتسجيل العمالة الغير منتظمة في التأمينات