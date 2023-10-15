الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

68.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي

محمد فريد رئيس الرقابة
محمد فريد رئيس الرقابة المالية

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 68.1 مليار جنيه وذلك على النحو التالي، وذلك بواقع

          32.43 مليار جنيه      قيمة إصدارات الأسهم.

      16.7مليار جنيه      قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).

       6.02 مليار جنيه         قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

        5.8 مليار جنيه        قيمة عقود التأجير التمويلي.

     3.8 مليار جنيه        قيمة التمويل الاستهلاكي. 

        2.8 مليار جنيه        قيمة الأوراق المخصمة. 

كما كشف التقرير أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 5.8 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.1 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023

حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.1 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

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