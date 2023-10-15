عبد الواحد السيد: أوسوريو يناقش الجميع في تشكيل المباريات

أكد عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، يستشير الجميع في تشكل المباريات قبل الإعلان عنه.

وشدد حارس مرمى الزمالك السابق أن الكولومبي يتحدث مع الجميع بما فيهم أنا في الأمور الفنية، حيث أشار إلى أنه طلب منه خوض مواجهة أرتا سولار بنفس تشكيل مباراة الذهاب، لكنه رفض.

تصريحات عبد الواحد السيد

قال عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية: "لا اناقش أوسوريو في الأمور الفنية، لكنه يجعل معاونيه يضعون تشكيلًا للمباراة، كما أن الجهاز المصري تكون له وجهة نظر".

وأضاف: "أوسوريو دائمًا ما تكون لديه وجهة نظر مختلفة، وفي النهاية هو القائد وصاحب القرار".

وتابع: "الكولومبي يناقش معي وبدوري امنحه وجهة نظري، لكن لا أتطرق للأمور الفنية، لكن أحيانًا أقول له ممكن أن تستمع للجهاز المعاون، أحيانًا يُطبق ذلك وأحيانًا يقول لي أنا أعرف الزمالك وأنه ناد كبير وأعمل وفقًا لإمكانيات الفريق".

وأوضح: "أوسوريو يؤكد على إنه يخوض كل مباراة على حسب الخصم، كما أنه يحب الكرة الهجومية حتى لو تعرض للهجوم من البعض".

وأضاف: "خلال مواجهة أرتا سولار في الذهاب لعب بتشكيل، لكن في مباراة الإياب تحدثت معه عن أنه ممكن أن يلعب بنفس التشكيل، فرد عليٍ: (أنا لعبت به وخسرت 2 – 0)، الكولومبي يُريد أن يُشرك كل اللاعبين حتى يصل لمرحلة تثبيت التشكيل".