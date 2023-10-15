عبدالواحد السيد يوجه نصيحة لـ"فتوح"

وجه عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، نصيحة للظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم أحمد فتوح، بعد أزمة تجديد عقده، خلال الفترة الحالية.



ويُسابق الزمالك الزمن لتجديد عقد الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن ينتهي عقد فتوح مع الفارس الأبيض في صيف 2024 المقبل.

وشدد السيد على أن التجديد لثنائي حراسة المرمى محمد صبحي وعواد يعد ملفًا مهمًا للغاية أمام الإدارة، حيث أكد أن هناك ثنائيًا ناشئًا في النادي سيكونان الأفضل في مصر خلال الفترة المقبلة.

تصريحات عبد الواحد السيد:

تحدث نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"ـ حيث قال: "لدينا ثنائي صاعد في مركز حراسة المرمى، سيكونان الأفضل في مصر لسنوات مقبلة".

بينما تحدث عن التجديد لثنائي حراسة المرمى محمد صبحي وعواد، فقال: "هذا أمر مهم، فقد تحدثت مع نادر السيد بشأن عودة نجله للزمالك، وهذا من الممكن أن يكون حلًا، سنعرض التجديد على عواد وصبحي ونرى ما سيحدث".

بينما تحدث عن التجديد لفتوح، فقال: "ليس لدي معلومات عن هذا الملف، لكن جلست مع الحاج سمير، خال اللاعب، وذلك بناءً على طلب الإدارة".

وأضاف: "تحدثنا في العديد من الأمور، لكننا لم نتفق، لدي نصيحة لللاعب بأن يُضحي بجزء من طلباته من أجل النادي والنادي يُضحي بجزء".

وأوضح: "ملف تجديد فتوح يعد صعبًا أو سهلاً في نفس الوقت، لكن الأمر يتوقف على المجلس الجديد، أنت أحد كباتن نادي الزمالك، ومن العناصر المهمة في الفريق، لكن أولًا وأخيرًا تحسبها وفقًا لإمكانات النادي".

وأكمل: "دوري عرض طلبات اللاعب على الإدارة وهم أصحاب القرار، وإن شاء الله خير أولًا وأخيرًا القرار في يد فتوح، وبالتأكيد المجلس القادم سيكون عنده أولوية التجديد لفتوح ومحمد صبحي وعواد ومحمود علاء".