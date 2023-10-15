تكريم اسم الفنان محمود ياسين على خشبة المسرح القومي.. الليلة

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلالبرئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.

موعد احتفالية تكريم محمود ياسين بالمسرح القومي

تبدأ الاحتفالية في الثامنة مساء بالمسرح القومي.

تكريم محمود ياسين بحضور عائلته



تقدم الحفل الإعلامية المتميزة فرح علي، ويتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين، والكاتب عمرو محمود ياسين؛ عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ كلارينت: عمرو إمام ومصطفى سعيد، فاجوت، رنا نوفل.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للفنان الكبير الراحل/ محمود ياسين.