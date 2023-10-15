ختام برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي .. مهارتي " بسوهاج

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، فعاليات المعسكر الأول لبرنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي مهارتي دوى الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لعدد ١٠٠ مشارك من الجنسين بمركز شباب الجلاوية التابع لأدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج للمرحلة السنية من ١٠ : ١٥ سنة والذي بدء خلال الفترة من ١٢ من شهر أكتوبر الجاري واستمر لمدة ثلاث أيام .

ويهدف البرنامج إلى إكساب الفتيات المهارات الحركية والإجتماعية وكيفية التواصل السليم وتنمية القدرات الجسمية والعقلية من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني والحركي وكذلك تنفيذ أنشطة دؤى من خلال دوائر دؤي وتم توزيع بدل بريك وانتقال للمشاركات .

ويقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة التي تنفذ اغلبها من خلال العمل الجماعي بنظام المجموعات ويتم من خلالها المنافسة بين المشاركات اللاتي عبرن عن سعادتهن بالأنشطة التي تقدم في البرنامج وعن مدي استفادتهن وتنمية خبراتهن ومعارفهن وطالبن بتكرار هذه البرامج بقرية الجلاوية .

وقدم الدكتور منتصر بخيت معاون وكيل وزارة الشباب لشئون الرياضة ومنسق البرنامج الشكر لوزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية على تنفيذ هذه البرامج بمحافظة سوهاج كما قدم الشكر للمشاركات والمدربات وإدارة مركز الشباب على الجهد المبذول.



يتم تنفيذ البرنامج بتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة .



وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة على أهمية هذه البرامج والأنشطة التي تقدمها الوزارة وخاصة للفتيات في هذه المرحلة السنية حيث تعمل على تنمية قدرات الفتيات الجسمية والعقلية وتنمية النواحي الإجتماعية والعمل الجماعي وفي نهاية الجولة قدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة لثقتها في مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بتنفيذ مثل هذه المعسكرات بالمحافظة .