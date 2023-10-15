تعليم البلينا يتابع سير عمل لجنة إستلام ملفات الراغبين في العمل بالحصة

تواصل إدارة البلينا التعليمية، جنوب محافظة سوهاج، إستلام ملفات الراغبين في العمل بنظام الحصة، من خلال اللجنة المكلفة بذلك، والتي تباشر عملها بمقر ديوان الإدارة بالدور الأول، تحت رعاية وإشراف أسامة المشنب، مدير عام الإدارة، وبناء على القرار الصادر من الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لسد العجز الموجود في هيئة التدريس بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣م/ ٢٠٢٤م .

والتخصصات المطلوبة بناء على بيان العجز بالإدارة هي: معلم فصل - معلم لغة عربية - معلم لغة إنجليزية - معلم علوم - معلم دراسات - معلم رياضيات .





وأعلنت الإدارة التعليمية بالبلينا عن الشروط التي يجب نوافرها في المتقدمين كالأتي:

- ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال تربوي، أو مؤهل عال + دبلومة تربوية، مع مراعاة مناسبة المؤهل للتخصص المطلوب .

- تتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا لنص المادة رقم ٤ للقرار رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣م .





ومن جانبه تابع أسامة المشنب، سير عمل اللجنة يرافقه كل من الدكتور عبد العاطي عبد المجيد، رئيس قسم التعليم الثانوي بالإدارة، ومحمود جاد الكريم، مدير مكتب مدير الإدارة، وعلاء سرحان، مسئول أمن الإدارة، وأشاد مدير عامالإدارة بحسن سير العمل، مطالبا بضرورة إلتزام المتقدمين بالشروط الموضحة، مع تقديم كافة الاوراق المطلوبة والمرفقة بهذا الخبر، متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين لخدمة أبنائنا الطلبة والطالبات على مستوى الإدارة.