وفاة طالب صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمغسلة سيارات بدار السلام

توفي طفل في السادسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج صعقه التيار الكهربائي إثر ملامسة يده إحدى الأسلاك المكشوفة من كومبروسر المياه أثناء عمله بمغسلة سيارات بذات الناحية وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي لمركز بوصول "عمر . ا . ع . م" 16 سنة طالب ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدته "منى . ج . ع . ا" 36 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أفادت بأنه أثناء عمل نجلها المذكور بمغسلة سيارات بذات الناحية ملك "عماد . ح . ع . ا" 21 سنة سنة طالب ومقيم بذات الناحية لامست يده أحدي أسلاك الكهرباء العارية بكومبروسر المياه مما أدي لصعقه ووفاته ونفت الشبهة الجنائية وبسؤال مالك المغسلة قرر بمضمون ما تقدم .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة

صعق كهربائي ولا توجد شبهه جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .