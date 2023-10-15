موعد مباراة بولندا ومولدوفا اليوم بتصفيات يورو 2024

يستعد منتخب بولندا بقيادة المهاجم روبرت ليفاندوفيسكي لمهمة قوية مساء اليوم الاحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره منتخب مولدوفا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

موعد مباراة بولندا و مولدوفا اليوم الاحد

من المقرر أن تنطلق مباراة مولدوفا وبولندا في تصفيات يورو 2024 في تمام العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل مباراة مولدوفا وبولندا عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium في تصفيات يورو 2024.

التشكيل المتوقع لمباراة مولدوفا وبولندا في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بيرتشزنيسكي، جليك، كيوير، ماتي كاش.

خط الوسط: كامينيسكي، كيرتشيوفاك، سزيمانيسكي، زيلنيسكي، زاليفسكي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا

جيورجيا ضد قبرص، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

جمهورية التشيك ضد جزر فارو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

سويسرا ضد بيلاروسيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

النرويج ضد إسبانيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

تركيا ضد لاتفيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ويلز ضد كرواتيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

بولندا ضد مولدوفا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

رومانيا ضد أندورا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".