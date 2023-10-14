ردم حفر قواعد خرسانية بمجلس قروى الشعانية بقنا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اليوم السبت، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

وتم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية، جاء ذلك بحضور محمد صابر رئيس مجلس قروى الشعانية، و تم ردم حفر قواعد خرسانية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن المخالفة عبارة عن حفر قواعد خرسانيةة على مساحة قيراطين تقريبا، موضحا أن هذا يعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية وتمت ردم الحفر واعادة الارض على ما كانت علية.

وأشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.