التعاون يفوز على الجبلين بثلاثية استعدادًا لـ الدوري السعودي

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي الانتصار على نظيره الجبلين المنافس بدوري يلو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم السبت، على ملعب التعليم في عنيزه، في إطار تجهيز وتجهيز اللاعبين لاستكمال مباريات الموسم الحالي من الدوري السعودي 2023 – 2024.

التعاون يفوز على الجبلين بثلاثية ودية

سجل أهداف التعاون كل من جيروتو المدافع في الدقيقة 29 من الشوط الأول، وأضاف المهاجم موسي بارو الهدف الثاني لسكري القصيم في الدقيقة 42 من الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب محمد الغامدي الهدف الثالث للقصيمي في الدقيقة 70.

على الجانب الأخر سجل أهداف نادي الجبلين كل من محمد رايحي وهشام الدبيس، ويستعد نادي التعاون لمواجهة نظيره الاتحاد المقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي.

على الجانب الأخر يستعد نادي الجبلين لمواجهة نظيره العدالة يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

شهدت مباراة التعاون والجبلين مشاركة جميع العناصر الأساسية لدي الطرفين، وذلك لتحقيق أفل استفادة ممكنه من اللقاء، ولجعل اللاعبين على أتم جاهزية لاستكمال مواجهات الموسم الحالي 2023 – 2024.