زواج مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود.. مفاجأة تفضح إخلافه بوعده مع غادة عادل (تفاصيل)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عدة تُفيد بأن المخرج مجدي الهواري يستعد للزواج من مصممة الأزياء والاستايلست دنيا عبد المعبود، ومن المقرر أن يحتفل بزفافه عليها غدًا، بحضور أصدقاء وأقارب العروسين، بعد مرور أكثر من 5 سنوات على انفصاله عن أم أبنائه النجمة غادة عادل.

مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود

زواج مجدي الهواري بعد انفصاله عن غادة عادل يضعه في مأزق

سرعان ما أعاد خبر زواج مجدي الهواري للأذهان تصريحه السابق عن شرطه الوحيد للزواج مرة ثانية، حينما وجهت له طليقته الفنانة غادة عادل سؤالًا قائلة: "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"، ليرد عليها قائلاً: "فيه شروط عندي في الجوازة التانية، هل الزوجة التانية هتبقى متقبلة فكرة إني أنا لسه بحبك لإنك أم ولادي وبنتي، الحب اللي ما بينا يا غادة ما ماتش".

مجدي الهواري وغادة عادل

كما أكد الهواري حينها أنه لن يتزوج مرة أخرى في حال لم تكن تحب طليقته الفنانة غادة عادل، الأمر الذي جعل بعض رواد مواقع التواصل يتساءلون عما إذا كانت زوجته الجديدة دينا عبد المعبود تحب غادة أم لا، خاصًة بعد تصريحات الهواري السابقة عن حبه الشديد لها.

مجدي الهواري وغادة عادل

طلاق مجدي الهواري وغادة عادل

وكانت الفنانة غادة عادل أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج مجدي الهواري عام 2018 بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا، دون الكشف عن أسباب الانفصال، مؤكدة أنهما تربطهما علاقة صداقة قوية خاصة بوجود أبنائهم الخمسة، وتعاونهما المشترك في العديد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحاً جماهيريًا ضخمًا.

مجدي الهواري وغادة عادل

وأنجب مجدي الهواري من غادة عادل خمسة أبناء، وهم: محمد، وعبد الله، ومريم، وحمزة، وعز الدين، واستمرت حالة الود بينهما بعد الانفصال، حتى أن الهواري احتفل بعيد ميلاد غادة وهنأها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها عندما مرضت كان بجانبها وساعدها، وظهرا سويًا في أحد البرامج التلفزيونية بعد الانفصال أيضًا.

مجدي الهواري وغادة عادل

مجدي الهواري وابنته

آخر أعمال مجدي الهواري

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال المخرج مجدي الهواري مسلسل "دايمًا عامر" الذي شارك به في موسم دراما رمضان عام 2022، بطولة نخبة مميزة من النجوم وهو مصطفى شعبان، ولبلبة، وسينتيا خليفة، وعمرو عبد الجليل، وأحمد الشامي، وميرنا نور الدين، ولمي كتكت، وسام عادل، وسما إبراهيم، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وهو من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل.