المنتخب السعودي يعيش أسوأ فتراته تاريخيا .. واستغاثه قبل مستقبل مظلم

لعنة الأرجنتين تطارد الصقور

يمر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بفترة هي الأسوأ في تاريخه الكروي من ناحية عدد المباريات التي تعرض فيها للهزيمة، وذلك بسبب الهبوط الكبير في مستوى اللاعبين منذ الفوز على الأرجنتين في كأس العالم 2022 بقطر، بجانب الاهتمام بالمحترفين أكثر من دوري روشن بعد المونديال.

يطالب جمهور المملكة برحيل مانشيني عن قيادة صفوف الأخضر خلال الفترة المقبلة، خاصة لأنه مدرب يحمل اسم كبير ولا يستطيع إعادة المنتخب لمكانته، ونعرض لكم من خلال التقرير التالي:-

الفوز على الأرجنتين يطارد الصقور!. فترة 9 أشهر بدون فوز تخللها 7 تعثرات. 14 شهر بدون انتصار وسقوط تاريخي.

7 مباريات على التوالي وغياب الفوز منذ 280 يوم

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره النيجيري بهدفين لكل فريق مساء الجمعة، ليواصل الصقور نتائجه السلبية خلال الـ9 أشهر الأخيره وخلال مدة تخطت الـ280 يومًا أصبح الأخضر يمر بالفترة الأسوأ في تاريخه، لنستعيد معها الانتصار على الأرجنتين في كأس العالم الذي كان بمثابة "اللعنة".

فاز المنتخب السعودي على اليمن بهدفين دون مقابل في منافسات كأس الخليج خلال شهر يناير الماضي 2023، ليتلقى بعدها الصقور 6 هزائم على التوالي ما بين مواجهات رسمية في البطولة ذاتها ولقاءات ودية كان أخرها التعادل مع نيجيريا 13 أكتوبر الجاري 2023.

تلك الفترة التي يعيشها المنتخب السعودي هي الأكثر قسوة على اللاعبين من جانب عدد المباريات التي تعثر فيها الصقور "بدون انتصار"، لكنها ليست الأطول من خلال المدة الزمنية التي غاب فيها عن الفوز، لنرجع بالذاكرة إلى أحداث عام 1999.

سقوط بعد غرور انتصار مفاجئ!

حين حقق لاعبي المنتخب السعودي الفوز على الأرجنتين يبدو أن الأمر انعكس بالسلب على اللاعبين ليفقدهم السيطرة على أنفسهم ثم يمرون بفترة هي الأسوء في تاريخ المنتخب قد يكون السبب في ذلك هو "الغرور"، ف منذ الفوز على التانجو كان هناك انتصار وحيد و8 هزائم وتعادل.

14 شهر بدون انتصار تخللهم هزيمة تاريخية

ومنذ عام 1999 لم يمر المنتخب السعودي بفترة سيئة للغاية مثل التي يمر بها في الفترة الحالية، حينها ابتعد 6 مباريات على التوالي دون أن يحقق الفوز والتي كانت بداية من شهر أغسطس 1999 وحتى شهر أكتوبر 2000.

حقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره المصري بخماسية في كأس القارات بتاريخ 30 يوليو 1999 ثم تلقى بعدها الهزيمة في 3 مواجهات والتعادل في ثلاثة أيضًا بداية من خسارة البرازيل الشهيرة بنتيجة 8-2 في نصف نهائي كأس القارات 99 ثم الخسارة من المنتخب الأمريكي بلقاء تحديد المركز الثالث، والتعادل مع زامبيا وهزيمة على يد المنتخب الجنوب أفريقي في كأس الأفرو آسيوية ويليها تعادلين مع نفس المنتخب ولبنان.

ومنذ الفوز على مصر حتى استعادة ذاكرة الانتصارات بفوز على الصين، غاب المنتخب السعودي عن الفوز لمدة 14 شهر تقريبًا، ليعود الفوز بهدفين نظيفين على الصين في لقاء ودي دولي في الخامس من أكتوبر عام 2000.

التعثرات مستمرة في تاريخ الأخضر

في عام 2012 تعثر في 5 مواجهات على التوالي خلال فترة ثلاثة أشهر تقريبًا، وهو نفس الذي حدث في عام 2006 بنفس عدد المباريات خلال فترة كأس العالم والاستعداد له في مرتين على فترتين بواقع 5 مواجهات في كل فترة تخللهم الفوز في لقاء وحيد، والذي تكرر في عام 2008 بأربعة مباريات ولأكثر من مرة غيرها.

يطالب الجمهور السعودي بحل أزمة فقدان النقاط سريعًا قبل الدخول في نفق مظلم قبل منافسات كأس آسيا والفترة المقبلة التي تشهد مباريات تصفيات كأس العالم، وإيجاد حل إيجابي.