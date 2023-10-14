مناورة 60 دقيقة أمام فريق برتغالي تجهز المنتخب السعودي لودية مالي

في إطار الاستعداد لمواجهة مالي الودية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته اليوم السبت في إطار الاستعداد لمواجهة مالي المقبلة، الثانية في معسكر البرتغال، لتجهيز اللاعبين لتصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

المنتخب السعودي يناور لمدة 60 دقيقة.. وعودة هوساوي

وشهدت تدريبات المنتخب السعودي اليوم مناورة لمدة 60 دقيقة أمام أحد الفرق المحلية في منطقة البوفيرا، والتي شهدت مشاركة جميع العناصر التي لم تلعب مواجهة نيجيريا، مساء أمس الجمعة.

وشهد مران السعودية اليوم تدريبات خاصة للاعب زكريا هوساوي لتجهيزه للمواجهة المقبلة أمام مالي، بعدما غاب عن المواجهة الماضية أمام نيجيريا بسبب الإصابة.

تعادل منتخب السعودية مع نيجيريا بهدفين لكلًا منهما على ملعب ستاد مونشيبال دي بورتيماو في البرتغال، ليقع في التعثر للمرة السابعة على التوالي بعد الهزيمة في 6 مباريات على التوالي ما بين الرسمي والودي الدولي.

مواجهة السعودية المقبلة ستكون أمام منتخب مالي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد مونشيبال دي بورتيماو، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في ثاني مباريات معسكر الصقور والأخير قبل العودة للمملكة.