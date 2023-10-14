مكتبة مصر العامة المتنقلة تصل مدرسة الشهيد عارف الإعدادية بأبوتشت

أعلن الدكتور عفت وزيري، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم السبت ١٤ أكتوبر الجاري، انطلاق فاعليات مكتبة مصر العامة المتنقلة بقنا داخل مدرسة الشهيد عارف فخري مهران الإعدادية.

يأتي ذلك ضمن فاعليات التعاون المشترك لمديرية والتعليم بقنا ومكتبة مصر العامة لتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية من خلال تدشين مكتبات متنقلة في قرى مبادرة حياة كريمة التي تنطلق في 6 محافظات قنا والأقصر والمنيا والبحيرة والدقهلية ودمياط لتبدأ في أداء رسالتها في كل أنحاء مصر ولتحقيق رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبدأت أنشطة المكتبة بندوة توعوية مع الطلاب حول التعريف بمكتبة مصر العامة بقنا والخدمات والأنشطة التي تقدمها وكيفية الاشتراك وعمل بطاقات العضوية بمكتبة مصر العامة بقنا أدار الندوة محمد علي محمد، المنسق العام لمكتبة مصر العامة المتنقلة بقنا، ومحمود محمد إبراهيم، منسق قاعة الاطلاع بمكتبة الكبار ثم تلاها ورشة رسم وتلوين والقراءة والاطلاع بالمكتبة.

وأكد المنسق العام للمكتبة، تنوع أنشطة المكتبة المتنقلة بين جلسات حكي وسرد قصص وورش الرسم والتلوين والقراءة والاطلاع من خلال كتب متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية وتهتم بمختلف العلوم واللغات بهدف إكساب النشء فكرًا واعيًا وطموحًا وتنمية وتشجيع مهاراتهم الابتكارية والفنية لديهم وزيادة مشاركتهم الفعالة في المجتمع عن طريق العلم والمعرفة.

وشارك في برنامج أنشطة المكتبة رويدا أحمد وفاطمة حسين من فريق العمل بالمكتبة والسيدة زينب علي إبراهيم، رئيس المجلس القروي لقرية بخانس، وهاني الملقب، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وحدادي صابر، مسوؤل الأمن، والزهراء عبدالفتاح، بالنادي الاستكشافي وطلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس مدارس الشهيد عارف الإعدادية والشيخ علي للتعليم الأساسي والشهيد حمدلله للتعليم الأساسي.

وقدم وزيرى تحية الشكر والتقدير لفريق العمل بمكتبة مصر العامة المتنقلة بقنا وإلى السيدة زينب علي وهيئة التدريس والطلاب والطالبات بالمدارس المشاركة في الفعاليات وإلى إدارة مدرسة الشهيد عارف فخري الإعدادية والعاملين بها على حسن الاستقبال والاستضافة.