سيدات مصر في لندن يدعمن الإنتخابات الرئاسية بمصر.. صور

في إطار الجهود التي تبذلها حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في دول ومدن العالم المختلفة وخاصة في العواصم الكبرى ضمت الحملة عددا من سيدات مصر المشتغلات بالعمل العام في العاصمة الإنجليزية لندن، واللائي رحبن بكل قوة بإنشاء تجمع لهن لدعم الإنتخابات الرئاسية المقبلة، والقرار السياسي بمصر.



وقالت الناشطة المصرية بلندن ماجدة سعد صقر، إن سيدات مصر في إنجلترا عموما وفي العاصمة لندن على وجه الخصوص يعلمن ما يحاك للدولة المصرية في الخارج ويدركن كم المؤامرات التي تُخَطت في ليل بهيم وهدفها الرئيسي إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.

الدفاع على الدولة المصرية ومؤسساتها



وأضافت ماجدة سعد صقر أنه لذلك فلقد عقدت سيدات مصر في لندن العزم على التصدي لكل هذه المؤتمرات والدفاع على الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال الدعم المطلق لوطنهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها وللحفاظ على قوة الدولة المصرية .



وأعلنت الناشطة المصرية أن باب التجمع النسوي المصري في لندن سيظل مفتوحا لكل سيدة مصرية وطنية تسعى بكل جهدها للحفاظ على مصرنا الغالية وتدعم بكل قوة وعزيمة الإنتخابات الرئاسية بمصر الفترة المقبلة.



هذا وجاءت الأسماء الأولى للجمعيات سيدات مصر في لندن على النحو التالي:-



نادية حسني

سناء الوكيل

ليلي معتوق

بسمة نصر

وفاء سعد

نورا كيندي

سلمي الروبي

نعيمة قاعود

منال يوسف

إيمي حسن

مايسة كرم

هدي صليب

نسرين فهمي

إيمان سلامة

ماجدة صقر

انتخابات المصريين بالخارج

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

وقد أكدت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، والتي ستتم بالتعاون مع الهيئة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية حتي تخرج العملية الانتخابية بالشكل المتميز الذي تستحقه مصر والمصريين كعُرس ديمقراطي.

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