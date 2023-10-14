مدرب السعودية يستدعي مدافع النصر لمباراة مالي

قرر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية إستدعاء اللاعب علي لاجامي للانضمام في معسكر الأخضر المقام حالياً في مدينة لاقوس البرتغالية.

يُذكر أن منتخب السعودية تعادل في أول مواجهات المرحلة الثالثة الإعدادية لنهائيات كأس آسيا 2023، حيث لعب مع نيجيريا وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويستعد الأخضر لخوض المواجهة الثانية والاخيرة في المرحلة الثالثة، حيث يلاقي منتخب مالي يوم الثلاثاء المقبل 17 أكتوبر وستقام على ملعب استاد بورتيماو في البرتغال.

قائمة المنتخب السعودي لمعسكر أكتوبر

حراس المرمى: محمد العويس (الهلال) ونواف العقيدي (النصر) ورغيد النجار (النصر) وحامد الشنقيطي (الشباب).

خط الدفاع: ياسر الشهراني (الهلال) وعلي البلوحي (الهلال) وسعود عبدالحميد (الهلال) وسلطان الغنام (النصر) وعبدالله العامري (النصر) وحسن التمبكتي (الهلال) وزكريا هوساوي (الاتحاد) وحسن قادش (الاتحاد).

خط الوسط: سالم الدوسري (الهلال) وفهد المولد (الشباب) وسلمان الفرج (الهلال) ومحمد كانو (الهلال) وعبدالله المالكي (الهلال) وسامي النجعي (النصر) وعبدالرحمن غريب (النصر) وعبدالله الخيباري (النصر) وناصر الدوسري (الهلال) وأيمن يحيى (النصر) وعلي هزازي (الاتفاق) وفيصل الغامدي (الاتحاد) وعيد المولد (الأخدود).

خط الهجوم: فراس البريكان (الهلال) وعبدالله الحمدان (الهلال) وصالح الشهري (الهلال) وهارون كامارا (الاتحاد) وهيثم عسيري (الأهلي) ومحمد ماران (النصر).