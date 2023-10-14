نجوم عرب تُوجوا بكأس العالم.. فمن سيكون أول منتخب عربي يفوز بالمونديال؟

تمكن العديد من نجوم كرة القدم الساطعة فى سماء الساحرة المستديرة، الذى يرجع أصولهم الى دول عربية، من تقديم دورًا بارزًا مع منتخباتهم الأوروبية لتمثيل مشرف من خلال المشاركات العالمية المختلفة بصفة عامة، و كأس العالم بصفة خاصة، والتتويج بالمونديال في حدث تاريخي فريد من نوعه.

وترصد بوابة الوفد من خلال هذا التقرير مسيرة خمس لاعبين ترجع أصولهم الى دول عربية، مثلو منتخبات أوروبية عالمية، وقدموا مسيرة حافلة من الأداء المتميز والأرقام القياسية، والتتويج بلقب المونديال.

زين الدين زيدان.. أسطورة فرنسا صاحب الأصول العربية

فالبداية مع الأسطورة زين الدين زيدان الذي يتمتع بأصول جزائرية، ولم يحظى بتمثيل منتخب الجزائر، بل لعب للمنتخب الفرنسي، ونجح فى قيادته للتتويج بكأس العالم وذلك فى عام 1998 للمرة الأولى في تاريخ الديوك الفرنسية، ويعتبر زيزو كما أطلق عليه هو أكبر نجم أوروبي بأصول عربية، تمتع بشعبية كبيرة منذ ان هاجر مع والديه الى فرنسا عام 1953، وبعدها قام باللعب لمنتخب فرنسا وقدم مسيرته حافلة بالانجازات والحصول على جائزة أفضل لاعب فى سنة التتويج بالمونديال.

زين الدين زيدان

عادل رامي لاعب منتخب فرنسا صاحب الأصول المغربية

ويأتي في المرتبة الثانية اللاعب عادل رامي والده الذى يتكتع بأصول مغربية طبقا لوالديه، رفض الانضمام الى منتخب أسود الأطلس، وشارك مع منتخب فرنسا في بطولة الأمم الأوروبية 2012 ، 2016 بجانب المشاركة أساسيا بمركز قلب الدفاع في تصفيات كأس العالم والتتويج بالمونديال عام 2018 مع الديوك الفرنسية.

عادل رامي

نبيل فقير يحمل كأس العالم رفقة الديوك

وحل ثالثا نبيل فقير من أب وأم جزائريين، هاجر والديه الى فرنسا 1992 قبل مولده بعام واحد، وأعلن منتخب الجزائر عن ضمه عام 2015 لمركز الوسط المهاجم، لكنه أعلن إنسحابه وإنضمامه لصفوف المنتخب الفرنسي وقتها، وتوج معهم بكأس العالم عام 2018 في روسيا بعد نجاح المنتخب الفرنسي هزيمة كرواتيا بأربع أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية بالمونديال.

نبيل فقير

كليان مبابي نجم منتخب فرنسا نجل لاعبة الجزائر لكرة اليد

ويأتي في المركز الرابع كليان مبامبي الذى ترجع أصوله الى أب كاميروني وأم جزائرية، بالاضافة الى ان والدته فايزة العماري لاعبة كرة اليد السابقه، توج قام بإرتداء قميص المنتخب الفرنسي وتمكن من التتويج بالمونديال عام 2018 ، بالاضافة الى الوصيف عام 2022، والحصول على دوري الأمم الأوربية رفقة الديوك عام 2020 ـ 2021.

كليان مبابي

سامي خضيرة صاحب الأصول التونسية يتوج بكأس العالم مع الماكينات الألمانية

وأخيرًا سامي خضيره الذى مثل منتخب ألمانيا عام 2014، ترجع أصوله الى أب تونسي وأم ألمانية، رفض هو وشقيقه الأصغر تمثيل المنتخب التونسي "نسور قرطاج"، لعدم معرفتهم باللغة العربية، شارك مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2014 وتوج معه باللقب وسجل هدفا أمام البرازيل في مباراة نصف النهائي التي فازوا بها بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف.

سامي خضيره

ويبقى السؤال الذى يشغل بال عشاق الساحرة المستديرة.. من سيكون أول منتخب عربي يفوز بكأس العالم وهل اقترب الحلم؟