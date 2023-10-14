إحلال وتجديد خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد يرافقه مهندس رفعت اسماعيل استشاري الشركة القابضة للمياه والمهندس على عبد الرحمن الاستشاري الهندسي لشركة مياه أسيوط والوادى والمهندس وحيد فهمي الاستشاري الفني بالشركة والمهندس مايكل وليم رئيس قطاع المشروعات والمهندس حسام احمد على رئيس قطاع الوادي الجديد وذلك لقرى مركز الفرافرة وذلك لمعاينة القرى على أرض الواقع ولقاء مع اهالي المنطقة لتقديم خدمات أفضل للمياه والصرف واقتراحات لبدائل الحلول تتناسب مع طبيعة المكان.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه وحرصه على متابعة الموقف التنفيذي، حيث صرح الشرقاوي أنه جاري عمل إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي كما أنه جاري توريد وتركيب خزانات صرف صحي مصمت بولي ايثيلين يتم كسحها بصفة مستمرة لضمان عدم الرشح على المنازل المجاورة والغاء الخزانات القديمة هذا بالإضافة إلى توفير عدد 2 سيارة كسح لضمان خدمة نزح المياه بصفة مستمرة بجانب سيارات الكسح التابعة للوحدة المحلية

مشيرا الشرقاوي إلى اتجاه الشركة نحو تحقيق طفرة غير مسبوقة، التي تصب في مصلحة أهالي مركز الفرافرة، وتسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى مراكز المحافظة .

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة

إحلال وتجديد ورفع كفاءة خزانات الصرف الصحي بقرى مركز الفرافرة