يوم البيئة العربي.. تحديات ومخاطر تواجه الطبيعة

يوم البيئة العربي.. يُحتفى في الرابع عشر من أكتوبر كل عام باليوم العربي للبيئة وذلك من أجل تعزيز التوعية اللازمة للوقاية من الكوارث والحد من آثارها، فضًلا عن أنه يمثل فرصة سانحة لإبراز التقدم المحرز نحو منع والحد من مخاطر الكوارث والتقليل من الخسائر في الأرواح وسبل العيش والاقتصادات والنظم التحتية الأساسية.

ويرجع قصة الاحتفال باليوم العربي للبيئة عندما أصدر مجلس الجامعة العربية قرارًا عام 1986 م بإنعقاد اجتماع للبحث عن مشاكل البيئة والمخاطر التي تهددها وكيفية الحفاظ عليها وحماية أنظمة البيئة المختلفة.

وبالفعل، تم انعقاد اجتماع مجلس الجامعة العربية وبناء عليه تم تأسيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وبذلك تم اختيار 14 أكتوبر من كل عام ليكون موعد احتفال اليوم العربي للبيئة والمخصص للحفاظ على البيئة وحمايتها.

ويهدف يوم البيئة العربي إلى التوعية بالتحديات والمشاكل البيئية التي تواجه العالم بأكمله بما فيه العالم العربي.

وتعد التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم من أبرز التحديات البيئية التي تعصف بالطبيعة، والتي تشكل خطرًا جسيمًا على صحة الانسان وعلى البشرية جمعاء، بل أصبحت شبحًا يواجه البشرية بأسرها.

وتتمثل التحديات البيئية فيما يلي:

تلوث التربة

يعد تلوث التربة أحد أشهر وأهم المشكلات البيئية، حيث يسبب تراكم الأملاح، والمواد الكيميائية، والمواد المشعة، وغيرها يعد ذلك سببًا في حدوث اضطرابات في التوازن البيئي، وبالتالي تعرض صحة الكائنات الحية إلى الخطر.

الاحتباس الحراري

ولعل من أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم هو الاحتباس الحراري الذي يشكل ناقوس خطر نظرًا لان ازدياد درجة حرارة الارض عن معدلاتها الطبيعية يهدد حياة البشر.

إزالة الغابات

كما يمثل قطع الغابات كل ساعة بحجم 300 ملعب كرة قدم خطرًا، فبحلول عام 2030 قد يكون للكوكب 10٪ فقط من غاباته ؛ إذا لم يتم وقف إزالة الغابات ، فيمكن أن تختفي جميعها في أقل من 100 عام.

تلوث الهواء

يعد تلوث الهواء والماء من أبرز التحديات البيئية ، حيث تعد أبخرة صناعة السيارات والمركبات السموم الأكثر وضوحا كما أن المعادن الثقيلة والنترات والبلاستيك سموم مسؤولة أيضاً عن التلوث التي يتم تفريغها من قبل الشركات والمصانع.

الكوارث الطبيعية

وتعتبر الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وأمواج تسونامي والأعاصير والبراكين ن أبرز التحديات التي تواجه البيئة والتي تعد ناتجة عن التغيرات المناخية، حيث تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه. وتسبب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.