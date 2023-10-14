شرم الشيخ تستضيف البطولة الدولية للشطرنج

ينظم الاتحاد المصري للشطرنج بطولة العالم للشطرنج للناشئين في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 حتى 27 أكتوبر المقبل بمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة ومشارك من أكثر من 100 دولة.

وتبدأ المباريات من يوم 15 إلى يوم 26 أكتوبر وسوف ستقام البطولة بالمدينة الشبابية بحي النور شرم الشيخ

وأكد الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج ومدير البطولة العالمية في تصريحات اليوم السبت، أن مكانة مصر وريادتها في المنطقة وقارة إفريقيا أهلتها للفوز بحق استضافة بطولة العالم للشطرنج في مصر لأول مرة في تاريخ الاتحاد المصري للشطرنج الذي تأسس في مدينة القاهرة عام 1894 قبل تأسيس الاتحاد الدولي للشطرنج في باريس عام 1924.

وأضاف أن المشاركة من خلال الاتحادات الوطنية للشطرنج في كافة بلدان العالم وتقام البطولة للذكور والإناث للفئات تحت 8 و10 و12 سنة، مشيرا إلى أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 60 ناشئا مصر في البطولة للمنافسة لحصد عدد من الميداليات الذهبية

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