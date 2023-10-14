صوت وصورة.. انطلاق أولى حلقات المسلسل الليلة

تصدر مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك قبل انطلاق عرض أولى حلقاته اليوم، السبت.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "صوت وصورة" ، في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شبكة قنوات DMC، بالإضافة إلى عرضها على منصة watch it الإلكترونية قبل يوم من عرض الحلقة.

مسلسل صوت وصورة

أبطال مسلسل صوت وصورة

يشار إلى أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب “توبة”.

قصة مسلسل صوت وصورة

يذكر أن تدور أحداث العمل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

شخصية الفنانة حنان مطاوع في مسلسل صوت وصورة

وتجسد الفنانة حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز، الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع

جدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، مسلسل "وعود سخية " الذي خاضت به السباق الرمضان الماضي 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث المسلسل حول تتعرض سخية للظلم والقهر واتهامات كثيرة، هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلي شخصية انتقامية من كل من تآمر عليها.

مسلسل "وعود سخية" يتكون من 15 حلقة، والعمل من بطولة حنان مطاوع، نور محمود، سلوي خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبدالعزيز، سمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.