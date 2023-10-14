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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

مواطنة الوفد تشارك احتفالات الكشافه بعيدها 37

مواطنة الوفد تشارك
مواطنة الوفد تشارك احتفالات الكشافة بعيدها ٣٧

شاركت لجنة المواطنه بحزب الوفد في الحفل السنوي الذي أقامته مجموعة أفامينا الكشفية لاحتفال بعيدها  37 لتأسيسها علي مسرح الانبا رويس بالكاتدرائيه المرقسيه بالعباسية.

أناب عن اللجنة فى الحضور، مدحت الدويرى مقرر عام لجنة المواطنة  ورئيس لجنة الوفد بعين شمس  واقيم الحفل تحت رعاية  صاحب الغبطة البابا المعظم الانبا تواضروس الثاني  وبطريرك الكرازة المرقسية  وصاحب النيافه الحبر الجليل  الانبا اكسيوس اسقف عام عين شمس والحلمية و جناب الاب الورع  القمص شنوده ولفيف من الاباء الكهنة وآباء كنيسة العذراء بدرياس وسط حضور كبير وحضور نخبة من الشخصيات العامة وقيادات المجموعات الكشفية وكامل قيادات واعضاء مجموعة أفامينا الكشفية وعدد كبير من أولياء الأمور.
جاء الاحتفال علي مستوي عالي من العرض والتقديم  وسط نجاح كبير لكل فقرات العرض، مع تمنياتي لقيادات مجموعة أفامينا  بالتوفيق والنجاح الدائم ومن نجاح الى نجاح .

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