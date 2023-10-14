تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أهك المباريات التي تنطلق صافرتها اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023، فسنكون على موعد مع مباراة ايطاليا ومالطا في الجولة السابعه للتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الاوربية يورو ٢٠٢٤، بجانب مواجهة المنتخب المغربي مع نظيره كوت ديفوار وديًا.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

موعد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة



ـ أيرلندا الشمالية ضد سان مارينو فى تمام الساعة 4 عصرًا

ـ أوكرانيا ضد مقدونيا الشمالية فى تمام الساعة 4 عصرًا

ـ بلغاريا ضد ليتوانيا فى تمام الساعة 7 مساء-Sky Sport Uno Italia

ـ سلوفينيا ضد فنلندا فى تمام الساعة 7 مساء

ـ المجر ضد صربيا فى تمام الساعة 9.45 مساء -Sky Sport Uno Italia

ـ الدنمارك ضد كازاخستان فى تمام الساعة 9.45 مساء

ـ إيطاليا ضد مالطا فى تمام الساعة 9.45 مساء - beIN Sports HD 1

جدول مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم



ـ ليبريا ضد ليبيا فى تمام الساعة 1 ظهرًا

ـ النيجرضد الصومال فى تمام الساعة 6:30 مساء

ـ كوت ديفوارضد المغرب فى تمام الساعة 8 مساء

ـ أمريكا ضد ألمانيا فى تمام الساعة 10 مساء

كريستيانو رونالدو يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا

وتفوق كريستيانو رونالدو، عميد لاعبي العالم، على بدر المطوع بوصوله إلى 197 مباراة، محطما الرقم القياسي السابق، الذي سجله الأسطورة الكويتي بـ 196 مباراة.

وأكمل الدون ليلته التاريخية بتسجيله هدفين في مباراة اليوم في الدقيقتين 31 و72، ليرفع رصيده إلى 125 هدفا دوليا، مما يجعله اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع أي منتخب وطني أيضا.

ووصل إلى الهدف رقم 857، في مسيرة الدولية والمحلية مع الأندية والمنتخبات.