أول تعليق من طليقة تامر عاشور بعد زواجه

أعلنت سمر أبو شقة طليقة الفنان تامر عاشور ،عن تحضيرها لمفاجأة جديدة تعلن عنها خلال الأيام القادمة.

وقالت سمر أبو شقة خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ":ازيكم عاملين إيه يارب تكونوا بألف خير ،أنا طالعة اقولكم حاجة مهمة جداً استنوني إن شاء الله الأيام اللي جاية هتشوفوا مفاجأة حلوة أوي ،وأنا متأكدة إنها هتعجبكم إن شاء الله.

سمر أبو شقة طليقة تامر عاشور



ويذكر أن احتفل المطرب تامر عاشور بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور في أحد الفنادق الشهيرة يوم الثلاثاء 10أكتوبر،واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين.

تامر عاشور ونانسي نور



وتعد "نانسي" هي الزيجة الثانية لتامر عاشور، بعد انفصاله عن زوجته الأولى سمر أبو شقة، بشكل رسمي في يونيو الماضي، بعد مرورهما بالعديد من المشاكل في السنوات الأخيرة.

وسبق وأن أكدت سمر أبو شقة، استحالة العودة بينهما مرة أخرى، إذا أجابت على سؤال أحد المتابعين بموقع انستجرام، حول إمكانية عودتهما، قائلة: "مفيش احتمال إني أرجع لتامر عاشور، وجالي وقت مكنتش قادرة أسمع أغانيه، بس بسمعه عادي دلوقتي وخاصة أيام بنتي بتطلب تسمعه".

وتابعت: "أيام بنتي عندها 5 سنين وبتشوف تامر والدها وبياخدها، ومتجوزتش بعد تامر ولا ارتبطت، وإحنا فضلنا متجوزين 5 سنين، اللي بيخلي الست تقرر إنها مترجعش للشخص، لما المشاعر بتتغير والوعود بتتكسر".